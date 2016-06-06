版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月6日

6月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:20时，1港元=0.84512人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为33.43%，低于上交易日收盘的33.84%。
    
       
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.38      4.18      1.24
 建设银行                                          4.93      5.18      1.13
 中国银行                                          3.34      3.25      1.22
 农业银行                                          3.18      2.88      1.31
 招商银行                                         17.64     15.98      1.31
 中信银行                                          5.69      4.60      1.46
 交通银行                                          5.54      4.94      1.33
 民生银行                                          9.01      7.50      1.42
 中国人寿                                         21.38     17.50      1.45
 中国平安                                         32.11     34.95      1.09
 中国太保                                         27.07     26.90      1.19
 中信证券                                         16.46     17.36      1.12
 新华人寿                                         41.47     26.90      1.82
 海通证券                                         15.42     12.96      1.41
 华能国际                                          7.48      5.27      1.68
 大唐发电                                          3.99      2.13      2.22
 华电国际                                          5.27      3.72      1.68
 中煤能源                                          4.78      3.55      1.59
 中国神华                                         13.80     12.82      1.27
 中国石油                                          7.34      5.45      1.59
 兖州煤业                                          9.50      4.27      2.63
 中国石化                                          4.80      5.44      1.04
 上海石化                                          6.19      3.85      1.90
 中海油服                                         12.46      6.15      2.40
 仪征化纤                                          4.00      1.47      3.22
 中国铝业                                          4.06      2.38      2.02
 江西铜业                                         13.42      8.58      1.85
 洛阳钼业                                          4.46      1.61      3.28
 紫金矿业                                          3.11      2.33      1.58
 马钢股份                                          2.47      1.64      1.78
 鞍钢股份                                          3.89      3.46      1.33
 重庆钢铁                                          2.52      1.82      1.64
 海螺水泥                                         14.93     18.74      0.94
 洛阳玻璃                                         27.19      4.50      7.15
 京城机电                                          8.81      3.07      3.40
 中联重科                                          4.13      2.62      1.87
 金隅股份                                          8.06      2.42      3.94
 中国国航                                          7.19      5.13      1.66
 东方航空                                          6.98      4.29      1.93
 南方航空                                          7.22      4.67      1.83
 中国远洋                                          5.33      2.71      2.33
 中海集运                                          4.30      1.65      3.08
 中集集团                                         14.49      9.50      1.80
 中海发展                                          6.26      4.63      1.60
 宁沪高速                                          8.57     10.62      0.95
 深高速                                            7.97      7.33      1.29
 成渝高速                                          4.96      2.64      2.22
 皖通高速                                         14.32      6.14      2.76
 广深铁路                                          4.05      3.75      1.28
 中国南车                                          9.55      7.26      1.56
 中国交建                                         11.02      8.76      1.49
 中国铁建                                          9.95      9.83      1.20
 中国中铁                                          7.16      5.97      1.42
 长城汽车                                          8.66      6.26      1.64
 比亚迪                                           60.15     46.65      1.53
 广汽集团                                         23.61      9.53      2.93
 青岛啤酒                                         29.80     27.95      1.26
 白云山                                           24.83     18.42      1.60
 新华制药                                         10.75      4.75      2.68
 海信科龙                                          7.87      3.60      2.59
 南京熊猫                                         14.20      5.37      3.13
 晨鸣纸业                                          8.20      5.56      1.75
 上海医药                                         18.68     17.50      1.26
 中兴通讯                                         13.98      9.90      1.67
 东方电气                                          9.98      5.92      1.99
 潍柴动力                                          7.85      8.71      1.07
 东北电气                                          6.18      2.50      2.93
 广船国际                                         25.45     11.68      2.58
 昆明机床                                          6.86      2.47      3.29
 一拖股份                                          9.54      4.06      2.78
 北辰实业                                          4.10      2.32      2.09
 创业环保                                          7.84      3.94      2.35
 中国中冶                                          3.81      2.26      1.99
 金风科技                                         15.21     12.30      1.46
 丽珠                                             43.60     35.90      1.44
 万科                                             24.43     18.80      1.54
 郑煤机                                            5.78      3.44      1.99
 大连港                                            5.75      3.17      2.15
 山东墨龙                                          8.19      2.94      3.30
 浙江世宝                                         26.87      8.64      3.68
 复星医药                                         19.41     20.25      1.13
 光大银行                                          3.70      3.34      1.31
 东江环保                                         17.41     12.64      1.63
 上海电气                                          7.84      3.30      2.81
 广发证券                                         16.24     18.30      1.05
 华泰证券                                         18.65     16.50      1.34
   
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐