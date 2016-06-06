《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月6日

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
6月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:23时,1港元=0.84511人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 13.03 7.15 2.16 南玻 11.88 6.19 2.27 深康佳 4.90 2.93 1.98 ST中华 10.97 5.17 2.51 ST中冠 46.98 18.99 2.93 深深宝 17.13 8.48 2.39 深华发 20.49 7.02 3.45 深赤湾 15.64 12.09 1.53 特力 57.70 19.03 3.59 飞亚达 11.05 7.04 1.86 一致药业 64.55 40.59 1.88 深深房 10.44 5.40 2.29 ST盛润 7.13 5.93 1.42 深南电 12.49 5.32 2.78 深纺织 12.84 7.51 2.02 方大集团 17.13 7.35 2.76 深国商 24.90 10.20 2.89 深赛格 11.03 5.16 2.53 宝石 8.31 5.15 1.91 小天鹅 31.73 28.61 1.31 粤高速 5.60 3.89 1.70 晨鸣纸业 8.20 5.77 1.68 ST珠江 9.84 5.83 2.00 美菱电器 6.00 4.39 1.62 大冷股份 10.65 5.97 2.11 粤电力 5.26 3.95 1.58 佛山照明 10.32 6.19 1.97 江铃汽车 23.85 19.45 1.45 沙隆达 10.70 6.82 1.86 苏常柴 9.70 4.84 2.37 威孚高科 19.20 16.46 1.38 古井贡酒 45.99 30.99 1.76 ST东海 13.50 6.77 2.36 长安汽车 14.49 10.98 1.56 京东方 2.37 1.84 1.52 鲁泰 11.18 10.31 1.28 本钢板材 6.95 2.45 3.36 张裕 39.44 24.45 1.91 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。