《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月6日

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
6月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:24时,1美元=6.5653人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 10.27 0.823 1.90 市北高新 23.79 1.197 3.03 大众交通 11.47 1.243 1.41 永生投资 14.55 1.753 1.26 老凤祥 39.9 3.61 1.68 S中纺机 13.88 0.559 3.78 鼎立股份 8.15 0.694 1.79 氯碱化工 13.76 0.792 2.65 双钱股份 21.55 1.119 2.93 海立股份 12.81 0.796 2.45 浦东金桥 22.4 1.581 2.16 外高桥 18.87 1.79 1.61 ST联华 12.11 1.252 1.47 锦江投资 33.92 1.848 2.80 中路股份 34.01 2.42 2.14 金山开发 15.23 0.902 2.57 海欣股份 14.79 0.793 2.84 耀皮玻璃 6.46 0.661 1.49 大江股份 8.61 0.597 2.20 上柴股份 13.8 0.857 2.45 丹化科技 6.11 0.567 1.64 上海三毛 16.62 1.412 1.79 友谊股份 12.65 1.518 1.27 上工申贝 13.71 1.076 1.94 上海机电 19.46 2.059 1.44 宝信软件 19.01 1.794 1.61 上海物贸 14.12 1.026 2.10 自仪股份 15.42 1.474 1.59 上海普天 45.31 1.807 3.82 陆家嘴 42.66 3.09 2.10 华新水泥 6.54 0.626 1.59 锦江股份 38.38 2.788 2.10 鄂尔多斯 7.81 0.864 1.38 华电能源 5.13 0.509 1.54 SST天海 6.11 0.528 1.76 大名城 9.99 0.902 1.69 东方通信 7.89 0.733 1.64 黄山旅游 25.28 2.132 1.81 开开实业 17.44 1.38 1.92 海南航空 3.27 0.659 0.76 ST轻骑 5.29 0.514 1.57 振华重工 4.32 0.487 1.35 锦州港 4.19 0.537 1.19 九龙山 6.06 0.621 1.49 凌云股份 12.98 1.366 1.45 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。