重温稿-《中国新债预测》国开行五年及10年增发债收益率预测均值3.16%和3.30%

* 招标品种：国开行五年及10年固息增发债

* 期限及招标金额：五年：50亿元；10年：100亿元

* 招标时间：6月7日9:30-10:30

* 受访人数：10位(银行和券商)

* 预测区间：3.13%-3.20%；3.28%-3.34%

* 预测均值: 3.16%；3.30%

路透上海6月6日 - 中国国家开发银行 周二将增发五年及10年期固息债。路透调查显示，美非农就业数据低迷削弱美联储加息预期，但对中国债市利好效应稍纵即逝，震荡格局依旧未改，料明日两期新债定位仍与二级水平相去不远。

从交易员提供的预测值分布来看，两期债的预测区间分别只有7个基点（bp）和6个bp，市场分歧仍较小。

“（二级市场机构）一早就兑现收益了。”上海一银行交易员称。他认为，短期内债市窄幅波动走势还将维持，一级招标也难现意外。

美国周五发布的非农就业报告显示，5月仅新增3.8万个就业岗位，远低于16.4万的增幅预估。这令市场对美联储下次升息时间的预期推后至7月或更晚。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五年及10年期最新收益率为3.2425%和3.3475%。二级市场上，此次增发标的券160206最新报价 为3.19%/3.18%；160206最新报价 为3.3325%/3.3310%。

明日招标两期债中，五年期为国开行今年第六期 增发债，票面利率2.96%；10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%。

具体发行条款如下：

2016年第六期和第10期增发债

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发行上限 五年：50亿元；10年：100亿元

期限/计息方式 5/10年固息

招标时间 6月7日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 6/13

起息日 五年：2月18日；10年：4月5日

分销期 6/8-6/13

上市日 6/15

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 五年0.10%；10年0.15%