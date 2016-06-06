印尼经济：2017年经济增速预计在5.2-5.6%之间--央行总裁

澳洲经济指标总览--1月18日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透雅加达6月6日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱周一表示，明年印尼的经济增速预计会介于5.2-5.6%之间。
阿古斯-马托哇都朱在一项国会听证会上表示，政府在基础设施方面的支出预计会推动经济更快的增长。印尼为东南亚最大经济体。
“2017年经济改善的前景将受到投资增长...与财政刺激，尤其是基础设施项目的支出，以及政府经济政策计划的支撑，”他说。
他还表示，明年的年通胀率预计为4%，大宗食品的价格料将上涨。
阿古斯-马托哇都朱预计，明年印尼卢比兑美元汇率将保持在13,600-13,900之间。(完)
(编译 王洋; 审校 陈宗琦)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。