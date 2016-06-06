印尼经济：2017年经济增速预计在5.2-5.6%之间--央行总裁

路透雅加达6月6日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱周一表示，明年印尼的经济增速预计会介于5.2-5.6%之间。

阿古斯-马托哇都朱在一项国会听证会上表示，政府在基础设施方面的支出预计会推动经济更快的增长。印尼为东南亚最大经济体。

“2017年经济改善的前景将受到投资增长...与财政刺激，尤其是基础设施项目的支出，以及政府经济政策计划的支撑，”他说。

他还表示，明年的年通胀率预计为4%，大宗食品的价格料将上涨。

阿古斯-马托哇都朱预计，明年印尼卢比兑美元汇率将保持在13,600-13,900之间。(完)