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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 17:46 BJT

中国新债：浙江省下周二将发行460.7亿一般和专项地方债，期限包括3-10年

路透上海6月6日 - 中国浙江省财政厅周一公告，将于下周二(6月14日)招标发行总额46
0.7亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债421.7亿元，专项债39亿元，期限包括三、五
、七和10年。
    
    上述债券为该省今年第二批一般债和首批专项债，全部为新增债券。中债资信评估对债
券评级为AAA。
 

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
       一般债券           三年         42.2     6月14日下午2:00-2:40   6月15日
                          五年        126.5                               
                          七年        126.5                               
                          10年        126.5                               
                          小计        421.7                               
       专项债券           五年         19.5     6月14日下午3:00-3:40   6月15日
                          10年         19.5                               
                          小计          39                                
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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