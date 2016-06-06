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债券 | 2016年 6月 6日 星期一 18:00 BJT

南非经济：预计短期内不会滑向衰退--标普

路透约翰内斯堡6月6日 - 评级机构标准普尔周一表示，尽管上周把南非经济成长预估调降了逾一半，但预计短期内不会滑向衰退。

标普上周五确认南非的投资级评等，但把该国经济成长预估从1.6%调降至0.6%。(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)

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