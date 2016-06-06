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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 18:09 BJT

东南亚股市：跟随亚洲其他股市收高， 因美国非农就业数据疲弱

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                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   358.51     6.19   +1.76   +7.72   332.82
    新加坡                     2831.28    22.05   +0.78   -1.78  2882.73
    马来西亚                  1648.99    12.53   +0.77   -2.57  1692.51
    泰国                      1443.42     6.99   +0.49  +12.07  1288.02
    印尼                      4896.03    42.10   +0.87   +6.60  4593.01
    菲律宾                     7598.22    84.00   +1.12   +9.29  6952.08
    越南                        620.05    -1.83   -0.29   +7.08   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张荻/汪红英；审校 张涛/孙茉莉/蔡美珍)

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