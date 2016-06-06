东南亚股市：跟随亚洲其他股市收高， 因美国非农就业数据疲弱

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 358.51 6.19 +1.76 +7.72 332.82 新加坡 2831.28 22.05 +0.78 -1.78 2882.73 马来西亚 1648.99 12.53 +0.77 -2.57 1692.51 泰国 1443.42 6.99 +0.49 +12.07 1288.02 印尼 4896.03 42.10 +0.87 +6.60 4593.01 菲律宾 7598.22 84.00 +1.12 +9.29 6952.08 越南 620.05 -1.83 -0.29 +7.08 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张荻/汪红英；审校 张涛/孙茉莉/蔡美珍)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。