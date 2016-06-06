路透基点：港铁双档贷款规模调高至250亿港元--TRLPC

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透香港6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港铁路公司双档贷款在一般银团阶段吸引17家银行参与后，将规模从初始150亿港元上调至250亿港元(32亿美元)。
这项贷款为到期一次性偿还贷款，中银香港、三菱UFJ金融集团、汇丰和瑞穗银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款等额分为A部分三年期定期贷款和B部分五年期循环贷。
A、B部分贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码54和64个基点。
定期贷款及循环贷款的最高综合收益分别为63和73个基点，前端费分别为27和45个基点。
港铁获标普/穆迪给予AAA/Aa1的评级。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。