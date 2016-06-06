路透基点：港铁双档贷款规模调高至250亿港元--TRLPC

路透香港6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港铁路公司双档贷款在一般银团阶段吸引17家银行参与后，将规模从初始150亿港元上调至250亿港元(32亿美元)。

这项贷款为到期一次性偿还贷款，中银香港、三菱UFJ金融集团、汇丰和瑞穗银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款等额分为A部分三年期定期贷款和B部分五年期循环贷。

A、B部分贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码54和64个基点。

定期贷款及循环贷款的最高综合收益分别为63和73个基点，前端费分别为27和45个基点。