马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因马币走强且斋月后需求料放缓

路透吉隆坡6月6日 - 马来西亚棕榈油期货周一从前两日的涨势中回落收跌，因马币上涨至逾一周最高，且市场预期斋月后需求下降，打击市场人气。

马币兑美元周一触及4.0800的5月27日以来最高，上周五美国非农就业数据不佳，降低了美国6月加息的预期。

8月棕榈油期货 收盘下跌0.3%至每吨2,659马币(649美元)。

成交量为44,927口，2015年日均成交量为44,600口。

“6月需求放缓，不会像以前那么强劲了，产出也处在上升趋势中，”吉隆坡一交易商称。

棕榈油产出在每年的第二、第三季通常会上升。这将增加库存并抑制价格的升势。

斋月过后需求预计也会下降。

据一项路透调查，5月棕榈油出口预计较前月增长13%，产出预计增加3.9%。马来西亚月末库存预计下降8.8%至164万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 上升1.2%。大连商品交易所9月豆油 上升1.8%。(完)

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