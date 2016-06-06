马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因马币走强且斋月后需求料放缓

澳洲经济指标总览--1月18日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透吉隆坡6月6日 - 马来西亚棕榈油期货周一从前两日的涨势中回落收跌，因马币上涨至逾一周最高，且市场预期斋月后需求下降，打击市场人气。
马币兑美元周一触及4.0800的5月27日以来最高，上周五美国非农就业数据不佳，降低了美国6月加息的预期。
8月棕榈油期货 收盘下跌0.3%至每吨2,659马币(649美元)。
成交量为44,927口，2015年日均成交量为44,600口。
“6月需求放缓，不会像以前那么强劲了，产出也处在上升趋势中，”吉隆坡一交易商称。
棕榈油产出在每年的第二、第三季通常会上升。这将增加库存并抑制价格的升势。
斋月过后需求预计也会下降。
据一项路透调查，5月棕榈油出口预计较前月增长13%，产出预计增加3.9%。马来西亚月末库存预计下降8.8%至164万吨。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 上升1.2%。大连商品交易所9月豆油 上升1.8%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。