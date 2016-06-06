国际油市：亚洲燃料油价差维持在低迷水准，因供给充足

澳洲经济指标总览--1月18日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡6月6日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油价差周一持平，接近上周触及的2016年低点，交易员表示因供给充足。
180-cst燃料油价差持于每吨贴水3.75美元，洲际交易所则报每吨贴水4美元。
“我预计价差这几个月不会超过5美元，”一位在新加坡的交易员周一表示。
在此之际，燃料油价格过去四周总体上保持在六个月高位附近，交投震荡，不过交易员表示有可能下跌。
这位交易员表示，新加坡陆上库存创下纪录，上周升至3,118万桶，预计会对船用燃料油和燃料价格构成不利影响。
“价格走势不一。实货交易员预计价格会下跌，因库存水平(较高)，”他对路透表示。
新加坡国际企业发展局的数据显示，6月1日当周燃料油库存飙升7.7%，或约33万吨。
路透Eikon终端的租船数据显示，燃料油库存的增长可能会继续下去，因本月到岸新加坡的燃料油有约81万吨，相当于543万桶。
新加坡现货市场未报告有交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。