国际油市：亚洲燃料油价差维持在低迷水准，因供给充足

路透新加坡6月6日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油价差周一持平，接近上周触及的2016年低点，交易员表示因供给充足。

180-cst燃料油价差持于每吨贴水3.75美元，洲际交易所则报每吨贴水4美元。

“我预计价差这几个月不会超过5美元，”一位在新加坡的交易员周一表示。

在此之际，燃料油价格过去四周总体上保持在六个月高位附近，交投震荡，不过交易员表示有可能下跌。

这位交易员表示，新加坡陆上库存创下纪录，上周升至3,118万桶，预计会对船用燃料油和燃料价格构成不利影响。

“价格走势不一。实货交易员预计价格会下跌，因库存水平(较高)，”他对路透表示。

新加坡国际企业发展局的数据显示，6月1日当周燃料油库存飙升7.7%，或约33万吨。

路透Eikon终端的租船数据显示，燃料油库存的增长可能会继续下去，因本月到岸新加坡的燃料油有约81万吨，相当于543万桶。

新加坡现货市场未报告有交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻