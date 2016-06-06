版本:
中国
货币新闻 | 2016年 6月 6日 星期一 20:02 BJT

投行观点：美光目标价从10美元上调至13美元，评级为中性--高盛

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐