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货币新闻 | 2016年 6月 6日 星期一 20:03 BJT

投行观点：沃尔玛目标价从60美元上调至82美元，评级从持有上调至买入-- Jefferies

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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