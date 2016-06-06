投行观点：沃尔玛目标价从60美元上调至82美元，评级从持有上调至买入-- Jefferies

美国能源：新内政部长提名人表示，将寻求废除奥巴马对石油钻探的限制

路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。