日韩经济指标预测--6月7日-6月14日****

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,625 6月7日(二) 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- 升0.5 领先指标(较前月) -- 降0.5 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 盈余23,189 盈余29,804 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +1.7% GDP(较前季) +0.5% +0.4% 6月8日(三) -- 日本服务业景气判断指数 5月 -- 43.5 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +8.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,494 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,753 2350 日本核心机械订单(较前月) 4月 -3.8% +5.5% (较上年同期) -2.3% +3.2% 6月9日(四) -- 韩国央行利率决定 6月 -- 1.5% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.3% (较上年同期) -4.2% -4.2% 6月10日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 39.00 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 38.50 6月13日当周 6月12日(日) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 负7.9 6月13日(一) 暂无重要经济数据发布 6月14日(二) 0430 日本工业生产修正值 4月 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) -- +3.2% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -5.7% 进口物价(较上年同期) -- -7.2% 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。