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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--6月7日-6月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    6月6日当周
    
    6月6日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       5月        --      12,625
    
    6月7日(二)
    0500 日本同时指标(较前月)                       4月        --       升0.5
             领先指标(较前月)                                  --       降0.5
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               5月        --       +2.2%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           4月 盈余23,189 盈余29,804
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率         第一季修正值  +1.9%      +1.7%
             GDP(较前季)                                     +0.5%      +0.4%
    
    6月8日(三)
     --  日本服务业景气判断指数                     5月        --        43.5
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                    4月        --       +8.4%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --   卖超5,494
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超1,753   
    2350 日本核心机械订单(较前月)                   4月      -3.8%      +5.5%
                         (较上年同期)                        -2.3%      +3.2%    
    
    6月9日(四)
     --  韩国央行利率决定                           6月        --        1.5%
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)         5月      +0.1%      -0.3%
                                  (较上年同期)               -4.2%      -4.2%
    
    6月10日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月        --       39.00
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月        --       38.50 
    
    6月13日当周
    
    6月12日(日)
    2350 日本大型制造业景气判断指数               第二季       --       负7.9
    
    6月13日(一)  
    暂无重要经济数据发布
    
    6月14日(二)    
    0430 日本工业生产修正值                        4月         --       +0.3%
             产能利用率指数(较前月)                            --       +3.2% 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                  5月         --       -5.7%
             进口物价(较上年同期)                              --       -7.2%      
    2300 韩国失业率                                5月         --        3.7%  (完)

             
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