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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 06:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.06    +1.44    +1.88   3685835
    京东                23.32    +0.34    +1.48   9133421
    新浪              54.17    +0.61    +1.14    646135
    搜狐              41.23    +0.72    +1.78    202408
    网易             174.52    -1.04    -0.59   1032503
    百度             174.62    +0.88    +0.51   1873102
    
    台湾
    台湾积体电路       25.47    -0.06    -0.24   1727247
    联电                1.92    +0.01    +0.52    220200
    日月光              5.69    -0.02    -0.35    106830
    硅品精密           8.20    +0.10    +1.23    365150
    和信超媒体         2.76    +0.00    +0.00      3033
    友达                2.86    +0.11    +4.00     52279
    中华电信           34.53    -0.10    -0.29     38484
    台湾国际航电      42.79    +0.41    +0.97    893014
    
    香港
    中国移动           56.86    +0.11    +0.19    107834
    中国联通           10.87    -0.01    -0.09    100060
    中国电信           46.71    +0.00    +0.00      7439
    中芯国际            4.37    +0.11    +2.58     48587
    电讯盈科         6.68    +0.21    +3.25       978
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 龚芳)

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