《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月6日

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.06 +1.44 +1.88 3685835 京东 23.32 +0.34 +1.48 9133421 新浪 54.17 +0.61 +1.14 646135 搜狐 41.23 +0.72 +1.78 202408 网易 174.52 -1.04 -0.59 1032503 百度 174.62 +0.88 +0.51 1873102 台湾 台湾积体电路 25.47 -0.06 -0.24 1727247 联电 1.92 +0.01 +0.52 220200 日月光 5.69 -0.02 -0.35 106830 硅品精密 8.20 +0.10 +1.23 365150 和信超媒体 2.76 +0.00 +0.00 3033 友达 2.86 +0.11 +4.00 52279 中华电信 34.53 -0.10 -0.29 38484 台湾国际航电 42.79 +0.41 +0.97 893014 香港 中国移动 56.86 +0.11 +0.19 107834 中国联通 10.87 -0.01 -0.09 100060 中国电信 46.71 +0.00 +0.00 7439 中芯国际 4.37 +0.11 +2.58 48587 电讯盈科 6.68 +0.21 +3.25 978 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 龚芳)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。