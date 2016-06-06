金砖国家：6月6日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透6月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月6日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.87%，报823.26点。
中国股市：沪综指小幅收跌，量能不济短线上攻动力有所减弱
中国汇市：美非农数据黯淡人民币放量收升，购汇需求旺盛汇价反弹受限
香港股市：恒指小升，投资者仍警惕美联储升息前景和英国脱欧公投
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巴西股市：收低，多起丑闻冲击巴西代理总统特梅尔(Michel Temer)政府高阶官员的疑虑挥之不去。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.37%，报50,431.801点。
巴西汇市：上涨近1%，逾三周来首度收在3.5雷亚尔下方，雷亚尔兑美元 收报3.4895/05，上日收报3.5243/49。
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南非股市：下跌，石化集团Sasol一度重挫12%引领大盘走低，该公司此前调降年度获利预估，并称一美国大型项目的成本将增加；Sasol股价收盘时下跌约11%。指标Top-40指数 收盘下跌0.54%，报47,822.38点；大盘综合指数 收盘下跌0.5%，报53,990.76点。
南非汇市：兰特急升约1.2%至近一个月最高，此前标普维持南非评等不变
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印度股市：收盘下跌，结束此前三个交易日连涨走势，因在印度央行次日将作出利率决议之前、以及本月有包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议等许多风险事件下，市场普遍转趋审慎。BSE指数 收盘下跌0.24%，报26,777.45点；NSE指数 收盘下跌0.24%，报8,201.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.96/66.97，上日收报67.25/67.26。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.25%，报922.91点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.85%，报483.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.57%，报65.245；卢布兑欧元 升值0.45%，报74.19。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。