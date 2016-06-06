中港个股：光大银行拟发行至多300亿元A股可转债用于补充核心资本

路透上海6月7日 - 中国光大银行 周一晚间刊登公告称，拟公开发行不超过300亿元人民币的A股可转换公司债券，所募资金全部用于补充该行核心一级资本，支持该行未来业务发展。

公告显示，拟发行的可转债期限为六年，按年付息，自发行结束日起半年后可转股。初始转股价格不低于募集说明书公告之日前30个交易日、前20个交易日及前一交易日光大银行A股股票交易均价，具体转股价格由董事会在发行前根据市场情况确定。

本期可转债给予原A股股东优先配售权。在可转债存续期间，当光大银行A股在任意连续30个交易中有15个交易日收盘价低于当期转股价的80%，董事会有权提出下修转股价格。