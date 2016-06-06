中港个股：光大银行拟发行至多300亿元A股可转债用于补充核心资本

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海6月7日 - 中国光大银行 周一晚间刊登公告称，拟公开发行不超过300亿元人民币的A股可转换公司债券，所募资金全部用于补充该行核心一级资本，支持该行未来业务发展。
公告显示，拟发行的可转债期限为六年，按年付息，自发行结束日起半年后可转股。初始转股价格不低于募集说明书公告之日前30个交易日、前20个交易日及前一交易日光大银行A股股票交易均价，具体转股价格由董事会在发行前根据市场情况确定。
本期可转债给予原A股股东优先配售权。在可转债存续期间，当光大银行A股在任意连续30个交易中有15个交易日收盘价低于当期转股价的80%，董事会有权提出下修转股价格。
光大银行A股周一收报3.7元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。