《中国报摘》--中国证券报6月7日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
* 头版头条:
--深圳证券交易所新一代交易系统正式上线运行。证监会副主席姜洋表示，证监会将顺应金融电子化创新发展需要，大力推进资本市场信息化建设，强化行业信息安全保障能力。
* 其他:
--截至6日，今年以来新三板共发生829笔股权质押，已逼近去年全年水平，质押股份数合计接近70亿股。个别挂牌公司发生质押爆仓、大股东质押后失联等事件后，业内人士认为，应关注股权质押的潜在风险，继续扩充新三板的融资工具，更好地满足中小企业尤其是创新型企业成长的需求。
--中国汽车生产商比亚迪 总裁王传福表示，随着北京、上海等地政策落地，今年下半年公司新能源车出货量将大增，年内销售新能源汽车将达12万辆，较2015年翻一番。此外，公司拟成立城市跨骑式轻轨电车事业部，该业务五年后有望成为新增长点。
--茂业商业 公告，拟以不低于6.18元/股的价格非公开发行A股股票不超过4.53亿股，预计募集资金总额不超过28亿元人民币，用于向控股股东及关联方收购重庆茂业百货、泰州第一百货等股权。
--中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文撰文指出，应加快构建“多层次混合型”养老保障体系。由于税优政策缺位，商业养老保险税优政策是一个十分明显的短板。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)