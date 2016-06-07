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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月7日

* 头版头条:

--深圳证券交易所新一代交易系统正式上线运行。证监会副主席姜洋表示，证监会将顺应金融电子化创新发展需要，大力推进资本市场信息化建设，强化行业信息安全保障能力。 　

* 其他:

--截至6日，今年以来新三板共发生829笔股权质押，已逼近去年全年水平，质押股份数合计接近70亿股。个别挂牌公司发生质押爆仓、大股东质押后失联等事件后，业内人士认为，应关注股权质押的潜在风险，继续扩充新三板的融资工具，更好地满足中小企业尤其是创新型企业成长的需求。

--中国汽车生产商比亚迪 总裁王传福表示，随着北京、上海等地政策落地，今年下半年公司新能源车出货量将大增，年内销售新能源汽车将达12万辆，较2015年翻一番。此外，公司拟成立城市跨骑式轻轨电车事业部，该业务五年后有望成为新增长点。

--茂业商业 公告，拟以不低于6.18元/股的价格非公开发行A股股票不超过4.53亿股，预计募集资金总额不超过28亿元人民币，用于向控股股东及关联方收购重庆茂业百货、泰州第一百货等股权。

--中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文撰文指出，应加快构建“多层次混合型”养老保障体系。由于税优政策缺位，商业养老保险税优政策是一个十分明显的短板。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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