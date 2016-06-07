《全球主要国家债券发行预告》--6月7日-6月14日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透6月7日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/7 美国 发售三年期公债 6/7 日本 标售30年期公债 6/7 英国 标售票息4¼%、2046年到期公债 6/8 日本 标售六个月期贴现国库券 6/8 美国 发售10年期公债 6/8 德国 标售两年期联邦债券 6/9 美国 发售30年期公债 6/9 英国 标售2036年到期的通膨保值公债 6/9 日本 标售三个月期贴现国库券 6/9 日本 标售五年期公债 6/10 意大利 标售国库券 6/13 意大利 标售中长期债券 6/13 日本 标售两个月期贴现国库券 6/14 日本 标售12个月期贴现国库券 6/14 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)