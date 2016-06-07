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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月7日-6月14日

路透6月7日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间  国家     规模   发行细节
 6/7          美国            发售三年期公债
                              
 6/7          日本            标售30年期公债
                              
                              
 6/7          英国            标售票息4¼%、2046年到期公债
 6/8          日本            标售六个月期贴现国库券
 6/8          美国            发售10年期公债
 6/8          德国            标售两年期联邦债券
 6/9          美国            发售30年期公债
 6/9          英国            标售2036年到期的通膨保值公债
 6/9          日本            标售三个月期贴现国库券
 6/9          日本            标售五年期公债
 6/10         意大利          标售国库券
 6/13         意大利          标售中长期债券
 6/13         日本            标售两个月期贴现国库券
 6/14         日本            标售12个月期贴现国库券
 6/14         西班牙          标售六个月和12个月期国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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