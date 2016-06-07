国际油市：美国原油期货在50美元下方持稳，上日大涨2.2%

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
油价周一获得支撑，之前有消息称，因输油管道等基础设施遭袭，估计尼日利亚伯尼轻质原油产量下降17万桶/日，该国石油总产量下降超过50万桶/日。
尼日利亚曾是非洲最大的产油国。
据看到数据的交易商透露，市场信息公司Genscape报告，截至6月3日当周，美国原油期货交割地库欣的原油库存减少108万桶。
路透初步调查显示，6月3日止当周，美国商业原油库存料连续第三周减少。
美国石油协会(API)预定周二2030 GMT公布一周库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/白云)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。