国际油市：美国原油期货在50美元下方持稳，上日大涨2.2%

油价周一获得支撑，之前有消息称，因输油管道等基础设施遭袭，估计尼日利亚伯尼轻质原油产量下降17万桶/日，该国石油总产量下降超过50万桶/日。

尼日利亚曾是非洲最大的产油国。

据看到数据的交易商透露，市场信息公司Genscape报告，截至6月3日当周，美国原油期货交割地库欣的原油库存减少108万桶。

路透初步调查显示，6月3日止当周，美国商业原油库存料连续第三周减少。

美国石油协会(API)预定周二2030 GMT公布一周库存数据。(完)

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