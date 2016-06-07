《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月7日

*工商时报：

--国发基金规画向金融圈筹资1,000亿台币成立产业创新转型基金，协助产业融资，近期内可望端出方案。目前已知龙头银行台银应会挑大梁，1,000亿额度可望由台银全包，或是除台银外，再找三家以内银行共同包下千亿额度。

--投资型保单也吹〞类定存风〞。国泰人寿6日开卖市场首张结合〞月拨回〞及身故保本的类全委投资型保单，强调每月拨回年息3.8%的资产，让保户可以当作退休后的月退俸，同时提供身故以美元本金100%保本的机制，保户月月领退休俸。

*经济日报：

--行政院长林全表示，目前要推动大规模、有感减税，是不大可能的，不过，一些小确幸减税，如提高薪资特别扣除额或标准扣除额，因影响有限，还是可以做的。

--立法院财委会明日将审查反避税条款修法案，根据银行公会评估报告，将有三成以上国际金融业务分行（OBU）法人客户会受影响，受影响金额高达570多亿美元（约1.8兆台币），银行业者争取缓冲期。

--针对核一厂一号机是否重启，昨日民进党立委在行政立法协调会报上炮声隆隆，加上立法院教育文化委员会也不排有关核一厂的专题报告，使得核一厂一号机重启恐生变。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。