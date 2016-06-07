《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月7日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
*工商时报：
--国发基金规画向金融圈筹资1,000亿台币成立产业创新转型基金，协助产业融资，近期内可望端出方案。目前已知龙头银行台银应会挑大梁，1,000亿额度可望由台银全包，或是除台银外，再找三家以内银行共同包下千亿额度。
--投资型保单也吹〞类定存风〞。国泰人寿6日开卖市场首张结合〞月拨回〞及身故保本的类全委投资型保单，强调每月拨回年息3.8%的资产，让保户可以当作退休后的月退俸，同时提供身故以美元本金100%保本的机制，保户月月领退休俸。
*经济日报：
--行政院长林全表示，目前要推动大规模、有感减税，是不大可能的，不过，一些小确幸减税，如提高薪资特别扣除额或标准扣除额，因影响有限，还是可以做的。
--立法院财委会明日将审查反避税条款修法案，根据银行公会评估报告，将有三成以上国际金融业务分行（OBU）法人客户会受影响，受影响金额高达570多亿美元（约1.8兆台币），银行业者争取缓冲期。
--针对核一厂一号机是否重启，昨日民进党立委在行政立法协调会报上炮声隆隆，加上立法院教育文化委员会也不排有关核一厂的专题报告，使得核一厂一号机重启恐生变。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)