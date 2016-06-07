《中国报摘》--其他报纸重要消息6月7日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
**上海证券报**
--中国国家能源局发布《电力规划管理办法》提出，电力规划应在能源发展总体规划框架下，统筹水电、煤电、气电、核电、新能源发电以及输配电网等规划，支持非化石能源优先利用和分布式能源发展等；未纳入电力规划的重大项目、不符合规划布局的电力项目不予核准。
**证券时报**
--记者获悉，证监会已委托投保基金公司开展相关评估研究工作，拟适时出台《证券公司主经纪商服务指引》，将券商主经纪商业务（PB业务）纳入常规监管。在规则出台前，拟不再新增相关综合服务试点。监管层此前核查券商的私募基金综合服务，发现主要存在无资格开展业务、规模至上、信息系统投入不足三大问题。
--据悉，中国证券业协会、中国期货业协会日前联合成立大宗商品场外衍生业务电子交易平台调研组，于上周召集多家期货公司高管举行座谈会，论证建设大宗商品场外衍生业务电子交易平台的必要性和可行性。
**21世纪经济报道**
--重庆农村商业银行 公告称，将于6月17日股东大会审议建议A股发行并上市等数项议案。该行拟将根据一般授权发行A股，数量不超过13.57亿股，约占A股发行完成后总股数的12.73%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)