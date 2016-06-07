《全球汇市》美元徘徊在近四周低位，此前叶伦发表谨慎言论

澳元兑美元小升0.1%至0.7372美元，澳洲央行今日稍后将公布月度政策会议决定。 路透调查显示，外界普遍预期该央行将维持利率在纪录低位1.75%，52位受访分析师中有49位预计澳洲央 行会按兵不动。5月该央行曾降息。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1358 1.1351 +0.06 +4.59 1.0860 美元/日圆 107.27 107.55 -0.26 -10.83 120.30 欧元/日圆 121.89 122.11 -0.18 -6.58 130.47 美元/瑞郎 0.9695 0.9702 -0.07 -3.22 1.0018 英镑/美元 1.4457 1.4436 +0.15 -1.91 1.4738 美元/加元 1.2815 1.2815 +0.00 -7.40 1.3839 美元/离岸人民币 6.5685 6.5663 +0.03 +0.01 6.5680 澳元/美元 0.7369 0.7366 +0.04 +1.29 0.7275 新西兰元/美元 0.6910 0.6917 -0.10 +1.25 0.6825 澳元/日圆 79.060 79.240 -0.23 -9.77 87.620 新西兰元/日圆 74.530 74.530 +0.00 -9.09 81.980 英镑/日圆 155.13 155.28 -0.10 -12.46 177.22 澳元/新西兰元 1.0663 1.0631 +0.30 -0.01 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/王丽鑫/张若琪/李爽 审校 白云/郑茵/于春红)