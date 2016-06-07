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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 08:48 BJT

《全球汇市》美元徘徊在近四周低位，此前叶伦发表谨慎言论

澳元兑美元小升0.1%至0.7372美元，澳洲央行今日稍后将公布月度政策会议决定。
    
    路透调查显示，外界普遍预期该央行将维持利率在纪录低位1.75%，52位受访分析师中有49位预计澳洲央
行会按兵不动。5月该央行曾降息。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1358  1.1351  +0.06  +4.59  1.0860
    美元/日圆            107.27  107.55  -0.26 -10.83  120.30
    欧元/日圆         121.89  122.11  -0.18  -6.58  130.47
    美元/瑞郎            0.9695  0.9702  -0.07  -3.22  1.0018
    英镑/美元            1.4457  1.4436  +0.15  -1.91  1.4738
    美元/加元            1.2815  1.2815  +0.00  -7.40  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5685  6.5663  +0.03  +0.01  6.5680
    澳元/美元            0.7369  0.7366  +0.04  +1.29  0.7275
    新西兰元/美元        0.6910  0.6917  -0.10  +1.25  0.6825
    澳元/日圆         79.060  79.240  -0.23  -9.77  87.620
    新西兰元/日圆     74.530  74.530  +0.00  -9.09  81.980
    英镑/日圆         155.13  155.28  -0.10 -12.46  177.22
    澳元/新西兰元     1.0663  1.0631  +0.30  -0.01  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/王丽鑫/张若琪/李爽  审校 白云/郑茵/于春红)

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