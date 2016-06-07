《香港报摘》--经济日报6月7日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
* 要闻版头条：
--超级豪宅逆市创天价，庄士机构 山顶歌赋山道15号屋地刚以约21亿港元易手，楼面地价达22.8万元尺，创全港屋地尺价历史新高，市传买家为深圳富商祥祺集团董事局主席陈红天。
* 其他：
--上月底完成出售南洋商业银行后，中银香港 副董事长兼总裁岳毅重申，在研究出售资产的同时会持续并购，包括预期年底前从母行中国银行 收购东盟六国资产，并研究从母行收购更多亚太业务，从城市银行发展成区域银行。
--TCL集团 昨透深交所发公告，拟通过全资子公司TCL实业控股，私有化TCL通讯 。交易完成后，TCL将从香港联交所退市。本次交易仍在商议确定中，尚未公布其他作价等细节。
--市场料美国于下周加息机会微，人民币滙价可望喘稳，四港银昨减人民币定期存款息率；创兴 削一年存息0.2%，新息率至险守3%。
--市场盛传市场估值600亿美元（约4,650亿港元）的蚂蚁金服最快今年上市，不排除在香港或内地挂牌。被问到会否在香港上市，阿里巴巴执行主席马云昨日表示，“我很希望呀！”（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)