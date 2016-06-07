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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 08:48 BJT

《香港报摘》--经济日报6月7日

* 要闻版头条：

--超级豪宅逆市创天价，庄士机构 山顶歌赋山道15号屋地刚以约21亿港元易手，楼面地价达22.8万元尺，创全港屋地尺价历史新高，市传买家为深圳富商祥祺集团董事局主席陈红天。

* 其他：

--上月底完成出售南洋商业银行后，中银香港 副董事长兼总裁岳毅重申，在研究出售资产的同时会持续并购，包括预期年底前从母行中国银行 收购东盟六国资产，并研究从母行收购更多亚太业务，从城市银行发展成区域银行。

--TCL集团 昨透深交所发公告，拟通过全资子公司TCL实业控股，私有化TCL通讯 。交易完成后，TCL将从香港联交所退市。本次交易仍在商议确定中，尚未公布其他作价等细节。

--市场料美国于下周加息机会微，人民币滙价可望喘稳，四港银昨减人民币定期存款息率；创兴 削一年存息0.2%，新息率至险守3%。

--市场盛传市场估值600亿美元（约4,650亿港元）的蚂蚁金服最快今年上市，不排除在香港或内地挂牌。被问到会否在香港上市，阿里巴巴执行主席马云昨日表示，“我很希望呀！”（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)

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