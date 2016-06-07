《香港报摘》--信报6月7日

* 要闻版头条：

--美国上周公布的新增职位远逊预期后，联储局主席耶伦（Janet Yellen）在香港时间今天凌晨重申，美国经济状况不俗，正面因素盖过负面因素，显示她仍对经济前景乐观。她续称，联储局适宜再度加息，但今次不再提「未来数月」（coming months ）可能这样做，反映她摆出鹰派姿态的背后，已悄悄撤回年中有机会加息的估计。

* 其他：

--香港楼市回落近半年后，近期终见喘定，不过财政司司长曾俊华认为，现时楼价仍高企，市民难以负担；他警告即使整体经济暂时回稳，面对内地经济转型、美国加息及英国脱欧公投等外围不明朗因素影响，前景仍有隐忧。

--中银香港 副董事长兼总裁岳毅透露，本身已是本港唯一人民币清算行的中银，上周末获人民银行批准，以直接参加银行身份加入人民币跨境支付系统（CIPS），成为首家参与该系统的境外金融机构。

--明年是中银香港前身中国银行香港分行在港设立100周年，中银副董事长兼总裁岳毅表示，该行已获监管当局批准，约在明年9月发行纪念钞票。

--会计界立法会议员梁继昌发现，近年有不少自称「会计事务所」的公司，借会计之名，从事帮助财务公司推销贷款等服务。他建议，修订《专业会计师条例》，进一步收紧使用包括「专业会计」及「专业会计服务」等名称，以防市民被误导，预期草案最快于今年底通过。

--欧舒丹 截至今年3月底止，全年收入12.83亿元欧元，按年增长8.9%，因欧元转强造成的滙兑亏损690万港元，以及支付予法国税务部门的1,460万港元纠纷和解费，盈利1.1亿（折合约9.7亿港元），按年倒退9.84%。

--比亚迪 昨天召开股东大会， 董事长王传福于会上首次宣布未来5年新业务计划，包括是发展二、三、四线城市电动轻轨公交，又预计今年营业收入将突破1,000亿元人民币。比亚迪股价昨天收市报46.65元，升2.2%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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