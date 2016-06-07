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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 09:06 BJT

长江期货：中国期指空方主动减仓

以下内容节选自6月7日的《期货日报》：

周一，三大股指期货品种均出现回调，IF、IH、IC主力合约分别下跌0.51%、0.61%、0.37%。伴随着期指的回调，出现的是持仓量的集体下降。IF四份合约持仓量下降1,362手至41,495手，为近一周最低。IH四份合约持仓量下降359手至17,530手，为近8个交易日最低。IC四份合约持仓量下降1,092手至33,652手，为近两周最低。持仓量下降伴随市场下跌，再结合5月下旬开始的反弹伴随着持仓量的回升，显示此前持仓量的上升来自多方力量，那么很容易会认为周一减仓是多方的离场。然而，笔者认为周一持仓量的下降，主要是空方主动减仓。

　　周一前20空方合计减持卖单1,685手，前20多方合计减持买单1,280手。这表明，主力净多持仓量的增加主要由于主力空方减仓力度更大，反映着周一持仓量的下降更有可能来自空方。具体席位上，虽然华泰期货席位在IF1606上减持买单608手，幅度较大，但空头主力减仓的现象更普遍。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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