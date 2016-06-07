长江期货：中国期指空方主动减仓

周一，三大股指期货品种均出现回调，IF、IH、IC主力合约分别下跌0.51%、0.61%、0.37%。伴随着期指的回调，出现的是持仓量的集体下降。IF四份合约持仓量下降1,362手至41,495手，为近一周最低。IH四份合约持仓量下降359手至17,530手，为近8个交易日最低。IC四份合约持仓量下降1,092手至33,652手，为近两周最低。持仓量下降伴随市场下跌，再结合5月下旬开始的反弹伴随着持仓量的回升，显示此前持仓量的上升来自多方力量，那么很容易会认为周一减仓是多方的离场。然而，笔者认为周一持仓量的下降，主要是空方主动减仓。