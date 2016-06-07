金属期市：伦敦期铜上涨接近四周高点，美联储主席说法拖累美元

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
美联储主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。
周一公布的调查显示，欧元区6月投资者信心升至今年以来最高，表明投资者已摆脱了对于全球经济的担忧。今年年初正是这种担忧令投资者预期蒙阴。
美国一法官周一表示， 嘉能可 旗下两个部门必定会面临一项民间反托拉斯诉讼，其被控试图垄断特殊高品级锌矿市场，进而拉抬锌价。
一位LME前高管正与贸易商和经纪商商议推出新的伦敦金属交易平台，以挑战LME，目前外界对费用升高有诸多不满。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/戴素萍 审校 龚芳/张若琪)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)