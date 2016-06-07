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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 09:11 BJT

金属期市：伦敦期铜上涨接近四周高点，美联储主席说法拖累美元

美联储主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。

周一公布的调查显示，欧元区6月投资者信心升至今年以来最高，表明投资者已摆脱了对于全球经济的担忧。今年年初正是这种担忧令投资者预期蒙阴。

美国一法官周一表示， 嘉能可 旗下两个部门必定会面临一项民间反托拉斯诉讼，其被控试图垄断特殊高品级锌矿市场，进而拉抬锌价。

一位LME前高管正与贸易商和经纪商商议推出新的伦敦金属交易平台，以挑战LME，目前外界对费用升高有诸多不满。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/戴素萍 审校 龚芳/张若琪)

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