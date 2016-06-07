光大期货：沪铜价格回升提供抛空机会

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
以下内容节选自6月7日的《期货日报》：
5月沪铜振荡走弱，究其原因，一是以黑色品种为代表的强势上涨行情见顶回落，资金做多工业品热情大幅减退；二是美联储加息预期升温，美元指数明显走强；三是铜市基本面表现平淡，市场对后期预期不乐观。展望6月，我们认为铜价中期弱势格局并未改变，但是短期反弹或延续。
客观而言，5月铜市基本面并未明显走弱。首先，从库存来看，沪铜库存大幅下降9万吨，至22万吨，伦铜库存仅小幅增长0.2万吨，中国保税区库存增幅也不到5万吨，全球铜显性库存明显下降。其次，从现货升贴水来看，上海现货大部分时间都处于升水状态，而且升水幅度稳步上移至100元/吨，伦敦现货也一直保持升水状态。最后，从下游企业反馈情况来看，采购需求尚可，甚至阶段性较为活跃，尤其是光伏电缆订单明显增长。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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