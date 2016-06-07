《路透晚报》--6月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：两国同意推动IMF改革，提高新兴经济体份额--中国副总理

中国副总理汪洋表示，中美两国一致同意推动国际货币基金组织(IMF)的改革，以增加新兴经济体的份额。

--中美关系：人民币将继续市场导向改革，在美推进人民币交易--美财长

美国财长杰克卢表示，中国在双边对话中承诺，人民币将继续实施“以市场为导向的汇率改革，增强双向浮动弹性”。

--中美关系：美国官员敦促中国降低对外资企业的壁垒

美国高层官员再度敦促中国降低对外资企业的障碍，称由于监管环境更加复杂，此类担忧已有所加深。

--中欧经济：41%欧企正重新评估其在华经营状况，并计划削减成本--欧盟商会

中国欧盟商会2016年《商业信心调查》结果显示，41%的欧洲企业现在正重新评估其在华经营状况，并计划通过裁员等方式来削减成本。但大部分欧企表示，若能获得更宽松市场准入，其仍会加大在中国投资。

--《分析师观点》台湾5月出口年减9.6%连16个月衰退，央行是否降息待观察

台湾财政部公布，5月出口金额较上年同期减9.6%，好于预期的年减11.0%；为连续第16个月衰退。但央行6月是否降息则待观察，目前市场看法不一。

--《分析师观点》台湾5月通膨率走缓压力不大，分析师对央行6月看法不一

台湾主计总处公布，5月消费者物价指数(CPI )较上年同期升1.24%，低于市场预期的年增1.69%。虽然通膨无虞，但分 析师对央行6月是否将续降息，看法分歧。

【金融】

--中国央行：中国将向美国提供2,500亿元人民币RQFII额度--副行长易纲

中国人民银行副行长易纲表示，中国将向美国提供2,500亿元人民币(380亿美元)RQFII额度。

--中国央行：5月末外汇储备环比下降279.32亿美元，创四年半最低水平

中国央行最新公布，5月末中国外汇储备为31,917.36亿美元，环比下降279.32亿美元至2011年12月来最低水平，此前为连续两个月增长。而以SDR计值的5月外汇储备为22,751.33亿SDR，较上月增加34.9亿SDR，此前2-4月均现减少。

--中国金融：去年银行业资产总额同比增15.7%，不良贷款率1.94%--银监会

中国银监会公布，截至2015年底，中国银行业金融机构资产总额199.3万亿元，同比增长15.7％；负债总额184.1万亿元，同比增长15.1％；不良贷款余额1.96万亿元，不良贷款率1.94％。

--中国金融：央行流动性管理将继续高度关注人民币汇率稳定--专家

中国央行郑州培训学院教授王勇称，下一阶段，央行的流动性管理会一如既往地高度关注稳定人民币汇率，对境外人民币的管理也将更具针对性。央行货币政策需统筹协调各个方面，不能只盯着单一指标。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元七天逆回购，单日净回笼700亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼700亿元。

--中国信用债：东北特钢集团称周一到期的14东特钢PPN001未能足额偿付

已出现多起债券违约的中国东北特殊钢集团公告称，应于周一兑付的2014年度第一期非公开定向债务融资工具（PPN）14东特钢PPN001，本息共计3.246亿元，公司未能筹措足额偿债金额，不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

--中企海外债券：中国建筑拟发行三及五年期两笔基准规模美元债

中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司拟发行三年期、五年期两笔基准规模美元债，并已于香港、新加坡和伦敦召开投资者见面会。

--《中国新债预测》两年和五年国债预测均值2.55%和2.76%，料近二级水平

中国财政部周三将招标续发行两年和五年期固息国债。路透调查显示，在现券盘整市况下，近期一级投标热情尚可，机构多预期明日投标需求将较为平稳；不过年中考核压力下债市情绪谨慎，加上当日利率债发行密集，料收益率难见走低，考虑到交易盘搏取边际的情绪较浓厚，也有机构认为不排除收益率小幅偏高。两期债中标收益率均值分别落在2.55%和2.76%。

--中国债市动态：期现货震荡偏弱，政策想象空间不足短期料难破盘局

中国银行间债市早盘现券及国债期货窄幅震荡中略显弱，一级招标不温不火；尽管MLF（中期借贷便利）询量有望常态化的消息将使未来资金面的波动更为平缓，但这也进一步弱化了降准的可能，政策想象空间不足，债市短期料难破盘局。

--中国货币市场：资金宽松不改，MLF常态化助增乐观情绪

中国银行间市场流动性宽松不改，资金供需两旺，部分非银机构开始提早配置跨周末资金；在资金持续偏松态势下，央行常态化询量MLF的消息未对资金有明显影响，但市场情绪更加乐观，年中资金面料平稳度过。

--台湾新债：苹果在台首发30年零息债以4.15%定价，低于询价区间--消息

四位消息人士指出，美国消费电子公司苹果首度在台湾发行30年期零息债券，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.15%定价。

【外汇】

--中国汇市：中间价贬值带动人民币小幅走跌，客盘逢低买入美元意愿上升

中国人民币兑美元即期早盘小幅走跌，成交略有放大，受中间价小幅贬值带动。交易员称，盘初十多分钟仍很少成交，开盘首单在6.5738附近，盘初区间较大，而后成交主要集中在6.5710-20区间内波动，客盘情绪偏重于逢低买入美元，购汇偏多，人民币短期小幅承压。

--中国外汇：选择21家企业开展外债规模管理改革试点--发改委

中国国家发展改革委称，近期将选择21家企业开展2016年度外债规模管理改革试点，试点企业在年度外债规模内，可自主选择发行窗口分期分批发行，不再进行事前登记；同时，继续在四个自贸区所在六省市推进2016年度外债规模管理改革试点工作。

--中国汇市：5月中间价形成机制的规则性和透明度显着提高--货币网

中国货币网发布特约评论员文章称，5月份以来尽管受外部因素影响人民币对美元双边汇率有所贬值，但市场预期仍保持了相对稳定，人民币汇率根据市场供求变化自发调节、双向浮动特征更加明显，外汇市场运行总体较为平稳。

--中国汇市：人民币汇率三个指数周二均创发布来新低--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.22，较上日下跌0.23%，创指数发布来新低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡微幅收升，新股板块走强但大盘量能持续萎缩

中国股市沪综指震荡微幅收升，新股板块整体走强。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，量能持续萎缩，端午节小长假即将来临，场内观望氛围不减。料6月中旬MSCI或纳入A股指数和深港通等事件，将对市场预期形成支撑，大盘续维持震荡格局。

--中港个股：光大银行拟发行至多300亿元A股可转债用于补充核心资本

中国光大银行刊登公告称，拟公开发行不超过300亿元人民币的A股可转换公司债券，所募资金全部用于补充该行核心一级资本，支持该行未来业务发展。

--中港个股：工行全资子银行工银墨西哥正式营业，为当地首家中资银行

以资产计中国最大银行--中国工商银行称，其全资子银行--中国工商银行（墨西哥）有限公司在墨西哥城正式对外营业，该行为墨西哥首家中资银行，将为中墨企业提供包括信贷、贸易融资、外汇交易等在内的综合金融服务。

--香港个股：中银香港称拟议重组其母公司中国银行东盟国家的银行业务

中银香港称，正评估参与其母公司--中国银行在东盟国家的银行业务重组事宜的战略价值和可行性，并拟议资产重组与中国银行开展讨论。

--中国消费：消费者手机购物领先全球三年，网购提升空间大--普华永道