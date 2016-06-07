瑞达期货：沪金向上面临多条均线压制，沪钢压力仍重

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
以下内容节选自6月7日的《期货日报》：
上周五公布的美国5月非农就业数据远低于市场预期，导致美元指数大幅下跌，美联储6月加息概率大幅降低。受此影响，周一沪金主力1612合约大幅高开，站上60日均线，但上涨势头受到20日线、40日线的压制。短期，沪金向上面临多条均线压制，预计该区域多空会有争夺。强弱指标RSI向上交叉，暗示短期或有反弹，不过指标处中性值附近说明反弹动力并不强劲，不宜过分看好。操作上，观望为宜。
周一螺纹钢1610合约出现反弹，但下午盘面盘面表现偏弱，且持仓出现下降，短期多头有趁高减磅意愿，这说明2,070元/吨一线抛压仍旧沉重。布林通道开口仍向下发散，且中轨也下行，对期货价格形成明显压制。后期价格反弹将面临较大阻力，预计2,070—2,100元/吨区域会有比较大的空头抛压，行情可能出现反复。操作上，日内交易为宜(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)