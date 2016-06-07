美尔雅期货：临储拍卖时间悬而未决抑制大商所玉米涨势

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
以下内容节选自6月7日的《期货日报》：
玉米1701合约继4月中旬迎来一轮触底反弹行情后，5月底再次启动反弹开始上涨，并于6月2日上探至最高点1,642元/吨，但是好景不长，随后再次陷入盘整态势，表明上方压力明显。
整体来看，在优质粮源短缺以及下游需求有所改善的情况下，玉米价格偏强运行，但临储拍卖时间悬而未决一定程度上抑制了玉米涨势。后市随着临储拍卖时间落地，谨防市场供给增加引起的价格回落风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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