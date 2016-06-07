期货日报：沪胶多头减持力度更大，市场难以走出流畅行情

6月6日，沪胶主力1609合约高开后，盘初在空头的增仓打压下，期价一度下探，但由于缺乏进一步打压的意愿，部分空头主动离场。之后，多头借机增仓推升期价，空头虽奋力抵抗，但多头略胜一筹，持仓量在多空胶着中稳步增加。至尾盘，部分空头的减仓离场令期价再创日内新高。