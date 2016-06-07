期货日报：沪胶多头减持力度更大，市场难以走出流畅行情

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
以下内容节选自6月7日的《期货日报》：
6月6日，沪胶主力1609合约高开后，盘初在空头的增仓打压下，期价一度下探，但由于缺乏进一步打压的意愿，部分空头主动离场。之后，多头借机增仓推升期价，空头虽奋力抵抗，但多头略胜一筹，持仓量在多空胶着中稳步增加。至尾盘，部分空头的减仓离场令期价再创日内新高。
通过观察主力持仓动向，我们发现，当日多头主力减仓幅度虽高于空头减仓幅度，但空头力量间分化更加明显，并且调整幅度更大。因此，伴随着持仓结构的调整，市场仍难以走出流畅的行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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