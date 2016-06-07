期货日报：郑糖威廉指标上行至极多区域，大连豆粕布林通道仍向上发散运行

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
以下内容节选自6月7日的《期货日报》：
最近两个交易日，郑糖1609合约出现连续大阳K线，多头有重新展开新一波涨势的迹象。从指标上看，威廉指标快速上行至极多区域，表明多头动能快速恢复。同时，瀑布线指标的各周期线均出现上拐，并且向上交叉，暗示着价格转入多头，后期仍有望震荡上行。
近期，豆粕1609合约延续强势上涨运行，周一最高上探3,100元/吨整数关口，并以次高价收盘，表明多头依旧十分强势。目前布林通道开口仍向上发散运行，并且期货价格紧贴上轨运行，表明多头势力明显占据主导地位，预计价格有加速大涨的可能。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)