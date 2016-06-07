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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 09:14 BJT

期货日报：郑糖威廉指标上行至极多区域，大连豆粕布林通道仍向上发散运行

以下内容节选自6月7日的《期货日报》：

最近两个交易日，郑糖1609合约出现连续大阳K线，多头有重新展开新一波涨势的迹象。从指标上看，威廉指标快速上行至极多区域，表明多头动能快速恢复。同时，瀑布线指标的各周期线均出现上拐，并且向上交叉，暗示着价格转入多头，后期仍有望震荡上行。

　　近期，豆粕1609合约延续强势上涨运行，周一最高上探3,100元/吨整数关口，并以次高价收盘，表明多头依旧十分强势。目前布林通道开口仍向上发散运行，并且期货价格紧贴上轨运行，表明多头势力明显占据主导地位，预计价格有加速大涨的可能。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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