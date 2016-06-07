版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 09:24 BJT

全球金市：金价守在近两周高位，因叶伦谨慎言论打压美元

美联储主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。

美联储又有两位高层官员周一表明立场，差不多否定了下周加息的可能，但同时也明确表态，依然相信可能很快升息。

美联储就业市场指数连降七个月至2009年5月以来最低，巩固了就业市场增长放缓的观点。

美元指数 小升0.1%至93.959，但仍接近隔夜低位93.745，这是5月11日以来最低水准。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓减少0.03%至881.15吨。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 张若琪/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐