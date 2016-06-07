全球金市：金价守在近两周高位，因叶伦谨慎言论打压美元

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
美联储主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。
美联储又有两位高层官员周一表明立场，差不多否定了下周加息的可能，但同时也明确表态，依然相信可能很快升息。
美联储就业市场指数连降七个月至2009年5月以来最低，巩固了就业市场增长放缓的观点。
美元指数 小升0.1%至93.959，但仍接近隔夜低位93.745，这是5月11日以来最低水准。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓减少0.03%至881.15吨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 张若琪/龚芳)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)