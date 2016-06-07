《香港报摘》--其他报纸重要消息6月7日

* 明报：

--昌利控股 大股东、名媛欧雪明，以及她旗下C.L. Management，两年前因未有领取牌照下就机构融资提供顾问服务，被法庭裁定3项罪名成立，罚款150万港元及监禁半年；其后欧雪明不服并提出上诉，证监会昨公布，两项上诉均被原讼法庭驳回。

--政府近年加强推地，新盘潜在供应量续创新高；据地政总署最新资料显示，截至5月底，待批预售楼花的一手单位共涉14,526伙，除按月增加逾12%外，更创出自2013年5月后录得1.49万伙待批预售后，过去三年来新高纪录。

* 苹果日报：

--面对削减成本的压力，滙控 旗下俗称「炒房」的环球银行及资本市场业务部（GBM）进行重组，《华尔街日报》引述集团内部公布的两封备忘录披露，为了减少资源及客户重叠，滙控决定将目前并购及企业融资部门合并成新的顾问业务小组，原来相关部门的高层主管将被迫离开。

* 星岛日报：

--内地楼市持续炙热，一众内房企业趁热加速卖楼，五月销售交出满意的成绩单。恒大 及融创 上月合同销售金额分别为217.1亿元及218.9亿元人民币，按年大升30%及90.51%，累计首五月销售均完成全年目标的逾55%。

* 东方日报：

--德银发表报告认为，由于住宅楼价继续高企，同时超过市民负担能力，相信2018年中才是金管局放宽按揭最佳时机。预期至2018年楼价较现水平下跌三至四成。综合银行界人士意见认为，报告忽略利率及资金流对楼市的影响，但承认今年应该无望放宽。（完）