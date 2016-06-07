《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月7日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透香港6月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.767港元 ) 美股道琼工业指数周一收高113.27,或0.64%,报17920.33点.因美国联邦储备理事会(FED/美联储) 主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，但没有暗示会何时升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌 成交量 ADR折合每 较港股溢 幅 股普通股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.710 2.19 30963 9.454 -1.53 中国铝业 7.720 1.05 14591 2.399 0.78 中国移动 56.860 0.19 107834 88.330 0.20 中国人寿 11.030 1.19 191077 17.135 0.77 中石油 70.760 2.39 32247 5.496 0.85 中石化 70.610 1.41 41047 5.484 0.82 汇丰控股 <HSBC.K 32.500 -0.12 2380278 50.487 0.77 中电信 46.710 0.00 7439 3.628 0.78 中国联通 10.870 -0.09 100060 8.443 0.04 兖州煤业 5.530 0.00 8266 4.295 0.59 华能国际 27.520 1.66 29094 5.344 1.40 南方航空 30.700 4.42 3873 4.769 2.12 东方航空 27.660 3.91 5800 4.297 0.16 中芯国际 4.370 2.58 48587 0.679 2.86 （完） (整理 赵红梅)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)