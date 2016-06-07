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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 09:39 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月7日

路透香港6月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美
元=7.767港元 )
    
    美股道琼工业指数周一收高113.27,或0.64%,报17920.33点.因美国联邦储备理事会(FED/美联储)
主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，但没有暗示会何时升息。 
    
 公司名称                 ADR代码       收盘价   涨跌       成交量  ADR折合每  较港股溢
                                                幅                  股普通股   价
                                      （美元）  （%）               (港元)     (%)
 中海油                               121.710   2.19    30963       9.454      -1.53
 中国铝业                             7.720     1.05    14591       2.399      0.78
 中国移动                             56.860    0.19    107834      88.330     0.20
 中国人寿                             11.030    1.19    191077      17.135     0.77
 中石油                               70.760    2.39    32247       5.496      0.85
 中石化                               70.610    1.41    41047       5.484      0.82
 汇丰控股                 <HSBC.K     32.500    -0.12   2380278     50.487     0.77
 中电信                               46.710    0.00    7439        3.628      0.78
 中国联通                             10.870    -0.09   100060      8.443      0.04
 兖州煤业                             5.530     0.00    8266        4.295      0.59
 华能国际                             27.520    1.66    29094       5.344      1.40
 南方航空                             30.700    4.42    3873        4.769      2.12
 东方航空                             27.660    3.91    5800        4.297      0.16
 中芯国际                             4.370     2.58    48587       0.679      2.86
 （完）

 (整理 赵红梅)

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