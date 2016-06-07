港报社评：经济楼市俱弱，财爷要思抗逆--经济日报6月7日

财政司司长曾俊华昨预告或在8月下调今年经济预测，惟楼控仍不会减辣。本港经济内外压力日增，放松楼控尚非时候，惟财爷须及早筹谋抗逆对策，以能适时提振经济、纾减民困。

财爷表面淡定 内外压力日增

曾俊华昨向立法会简报本港经济现况，指今年环球经济存不少风险，令本港经济受压力，然而这些情况并非意料之外。财爷看似淡定，或因他亦知以其身份不能讲得太淡，以免徒惹市场惊恐，引致经济衰退诅咒自我实现。

财爷表面上四平八稳，内里实有两点值得关注，一是他表明将在8月发表上半年经济报告时，决定是否修订今年的经济增长预测，由此前估计的增长1%至2%进一步下调；二是财爷强调，今年首季本港整体楼价虽跌半成，惟楼控措施仍有需要，未拟减辣。

财爷事先张扬或降经济预测，应因今年首季经济按年增长仅0.8%，按季更负增长0.4%，且近月本港经济压力确日增。对外方面，内地第二季经济疲态更显，美国最新就业数据亦显示其复苏动力存疑，中美经济景气难佳，作为外向经济体的本港自难独善其身。

对内方面，除本港旅游、零售未见起色，经济颓势近月更扩散至过往景气较佳的金融业、建筑业等，不少相关企业减慢发展，甚至减薪裁员准备「过冬」。本港市道气氛愈来愈淡，经济加剧放缓的风险确与日俱增。

负面效应叠加 保经济要有法

本港经济动力不足，按理可透过让楼控减辣，以刺激楼市交投、制造财富效应，为疲乏的经济注入动力。惟本港楼市仍明显虚高，除如财爷昨指，今年首季的按揭供款占收入比率仍达59%，远超过去20年的平均值46%，且现时整体楼价仍较现届政府2012年上场时高逾两成，与市民负担能力仍远远脱节，若港府以撑经济之名贸然减辣，公众势毁多于誉。

但本港经济下行之际，楼市倘持续调整，或会出现恶性循环，经济弱势加剧楼价跌势、楼市价量俱跌令经济压力更甚，在负面压力层层叠加下，可令本港经济弱上加弱，前景更暗。

正因如此，财爷8月若按实况调低今年经济预测，楼市又未宜减辣，公众势更要求财爷拿出对策，助本港抗逆风，如加快基建工程上马、尽快落实惠民公共开支项目等，为经济保暖，并针对经济弱势环节，如旅游、零售、中小企等加推纾困措施，此将是财爷接下来必须向公众交出的功课。（完）

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