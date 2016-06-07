港报社评：瑞士拒绝派钱方案，理财之道务须平衡--信报6月7日

今天不努力工作，明天努力找工作，这是资本主义社会的金科玉律，背后的逻辑是人人皆有必要工作赚钱维生，而且不得不付出血汗交织的努力，否则懒惰的人会失去工作，接下来，再懒的人仍得另找一份新工作。欧洲富裕国家瑞士本来有机会让人民不必努力工作，即使今天失业了，明天亦毋须努力找工作；不过，瑞士人很有骨气，他们向一项不劳而获的绝顶福利说不，那个不字说得斩钉截铁，毫不含糊。

瑞士在刚过去的周日进行全民公投，以决定是否接受「无条件基本收入」（Unconditional Basic Income, UBI）。公投题目询问投票者，是否赞成所有瑞士公民，包括已成为合法居民至少五年的外籍人士，一概获得UBI。虽然该计划并未订明每月发放的具体金额，不过发起人建议，成年人每月领取二千五百瑞士法郎（约一万九千九百港元），孩童则是四分之一，即接近港币五千元，工作薪酬高于此额者，则不获发放这种无条件基本收入。简言之，瑞士人即使游手好闲躺着也收钱。

公投结果是瑞士人明确拒绝皆大欢喜的派钱方案，百分之七十六点九的选民反对。这个「嫌钱腥」的态度不令人感到意外，因为瑞士政府和几乎所有政党事前都敦促选民投反对票，公投结果与民调结果相符。顺带一提，爱以公投解决问题的瑞士人，过往不乏向优厚福利政策说不的先例，二○一二年他们否决了有薪假期由四周增加至六周，二○一四年他们否决了设立每小时二十二瑞士法郎的最低工资。

说是「嫌钱腥」其实不准确，倒不如说瑞士国民十分理性实在，他们普遍明白一个道理，政府派钱并非扶贫的万灵丹，反而有机会造成更多的麻烦，甚至让整个国家的经济陷于崩溃的危机。

UBI的倡议者认为，现时实行的福利制度有太多繁文缛节，吓跑了一些潜在受益者，而且工资稳定的好工作愈来愈少，取代其他福利制度的UBI有助解决贫穷和不公平问题。再者，人民不必为了钱而投入乏味的苦工，可以过更有意义和有尊严的生活。反对者指出，这是一个非常危险的建议，变相鼓励大家躲懒辞职，不工作仍然有饭吃，估计带来每年二千零八十亿瑞郎（一万六千五百六十亿港元）的庞大开支。派钱养懒人的情况持续下去的话，入不敷支的瑞士早晚破产。

毫无疑问，瑞士人接受了「钱不会从天上掉下来」的意见，断然地再一次确认人人皆有必要工作的务实思维，对于那一个类似「做又三十六、唔做又三十六」的乌托邦式共产美梦敬而远之。如此情况，不期然让人想起五年前的香港，当时的财政司司长曾俊华宣布，向每名十八岁或以上持身份证市民派发六千元现金，可是这项历史性的「善举」没有赢来太多掌声，反而令财爷民望下跌，原因是派钱措施要是持续下去，必定导致库房坐食山崩，有违《基本法》所规定的量入为出。到头来，派钱措施成为可一不可再的历史，这亦足以反映，香港始终是一个十分理性的资本主义社会，不会被顷刻快感蒙蔽长远利益。

理财之道，最重要的是收支平衡，瑞士的派钱方案表面上情操高尚，部分民粹主义者相信高兴得心花怒放，然而实际上几乎肯定会造成财政失衡，公投的结果确是明智抉择。瑞士人连增加有薪假期和制定最低工资也否决掉，其骨气乃建基于天道酬勤的价值观。

香港目前有不少福利政策待议，例如标准工时，例如全民退保，尽管不是直接派钱，但当中的平衡之道，仍须大家凭理性取舍，实事求是、顾及社会整体长远利益作出明智的选择。特区政府如果过度保守，拔一毛而利天下，不为也，固然必受口诛笔伐，民怨日增；但掉过头来说，若然政策非以帮助真正有需要者为先的过度慷慨，失衡的后果亦是堪忧。

钱不会从天上掉下来，瑞士人的智慧值得大家深思何谓真正意义、切实可行的福为民开。

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