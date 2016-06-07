港报社评：港人移民新状况，须审视个中原因--明报6月7日

这几年，政治争拗以至冲突愈趋炽热，在一些社交和家庭聚会场合，经常出现一个话题，就是有人表示考虑移民，理由为避开纷扰或为子女着想等。从官方公布的数字，未见移民人数显着增加，与回归之后高峰比较，移民反有减少。不过，移民人数是滞后数字，今年首季港人移民加拿大的增幅达85%，是否反映港人移民出现新状况，值得注意。

港人移民加拿大，抵埗申请均急增

保安局每年都会根据市民向警方申请无犯罪纪录证明书（俗称良民证）的数字，估算港人移民人数。本月初，保安局公布最新估计，去年约有7000港人移民外国，较前年增加约100人，热门移居地仍然是美国、加拿大和澳洲，而与回归之后高峰期比较，港人移民这3个国家都显着减少。港人移民美国由2011年高峰期的4000人，跌至去年约2100人，跌幅47.5%；移民加拿大由2005年的1900人，跌至去年的800人，跌幅达57.9%；至于港人移民澳洲则由2007年最高峰的3200人，跌至去年的2000人，跌幅虽然较小，但是亦有37.5%。近年移民跌幅显着，未见有研究探讨原因，不过，加拿大的情况开始改变。

据加拿大移民部最新统计数字，今年首季已有300名港人移民抵达加拿大，与去年同期比较增加85%，申请移民人数为345，较去年同期增加17%。港人申请移民加拿大，由审核到批准约需两年，今年首季抵埗人数急增，加拿大移民部发言人表示与2014年港人申请增加有关，这一年有1478名港人申请，较2013年增加52%。美国和澳洲的港人移民情况，没有最新数字。不过，根据台湾移民署统计资料，申请移居台湾的港澳居民，由2007年的1984人急升至去年（2015年）6339人，升幅达220％；今年1月至3月移居台湾的港澳人士有267人，是过去4年同期的新高。

有意移民的港人选择美加、澳洲，并不使人意外。可是，台湾经济不景，工资水平远低于香港，例如大学毕业生一般起薪点只有约六七千港元，岛内政治蓝绿互斗之激烈，较本港政治争拗有过之而无不及；就政经情况而言，港人移居台湾大幅增加，有点违逆移民常规。

上世纪40年代以来，香港都是一个移民城市，一方面是内地居民南来移居，另方面则是一些人在港居住一段时间之后，移民西方国家。港人移民高峰期是上世纪80年代到90年代，中国决定1997年恢复行使香港主权，不少港人担心转变，触发信心问题，特别是1989年六四事件之后，港人信心一度濒临崩溃，争相移民。这段期间，移民港人保守估计最少40万人，到回归之后香港基本保持不变，而经济因为背靠大陆，获得较大发展，移民潮才止住，不少早年移民港人也回流。

港情势隐伏不确定，触发忧疑信心问题

移民问题之于本港应属过去式。不过，近年政治争拗愈趋尖锐，2014年政改争议，不仅导致社会撕裂，更演变至泛民阵营与中央的斗争。北京发表的「一国两制」实践白皮书，对「一国两制」的解读，踰乎许多港人的经验和认知，引起反弹；铜锣湾书店事件的性质和情节，港人对基本权利是否不保，生活方式是否会改变等，顿生疑团。即是说，30多年前港人对前景的信心问题，一定程度死灰复燃，而「港独」、「自决」等分裂分离主义等主张冒起，发展下去势必恶化内地与本港的关系。香港政治情势隐伏着的不确定因素，若持续下去，不排除会成为一些人探讨移民的动力。这就是近年不少人对前景忧虑和寻思移民的原因。

移民他国，对任何人都是重要抉择，因为那是弃下眼前一切，到陌生的地方重新塑造生活，经历过的人都会体会个中艰辛与挣扎。今年首季港人移民加拿大急增，不能说已经反映港人移民的总体趋势，问题是香港回归即将进入第20年，若港人移民掉头回升，而原因涉及信心问题，那就是香港问题回到30多年前的原点。先不论移民规模的大小，若目前事态涉及对前景的信心，即是折射处理香港事务出了问题，这就值得当局检视和反思。（完）

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