港报社评：病鸡去到街市，检讨检疫疏漏--星岛日报6月7日

屯门街市鸡粪验出可夺人命的H7N9病毒，全港活鸡供应暂停，能否赶及端午节前复市，要待节日前夕才能够确定。喜欢吃新鲜鸡或买鸡拜神过节的市民，以及打算趁大时大节做一笔大生意的鸡农，心情七上八落；不过，当局不宜降低保障市民健康和生命安全的标准来迁就。 本港在一九九七年首现H5N1禽流感病毒传染给人类的个案，引发全港杀鸡大行动以来，全球多处陆续出现禽流感传人的个案，当中杀伤力比较强的H7N9，内地自二○一三年至今已经向本港通报了七百五十九宗，单在上月十七日，就一口气通报了十一宗，遍及江浙闽皖四省，当中至少三人死亡，九天后又多一宗来自广东梅州的个案。 本港与内地接壤，是带毒候鸟所经路线，又进口大量内地活禽，虽然间中发现有鸡只染疫，但是，除了九七年有十八人感染，二○○三年再添两人，至今十三年再无人类感染个案。 无人中招 靠卫生警觉 这全因本港实施了极为严格的预防和检查机制，由农场至档贩各环节的从业员，以及市民大众都加强了警觉。 传染病学家多年来建议本港完全取缔活鸡供应，但是这牵涉到由鸡农至鸡贩整条产业链的从业员生计，市场又一直对活鸡有需求，政府要顾虑一刀切禁售活鸡会引发强烈政治反弹，因而采取较为务实的做法，双管齐下，加强预防禽流感管控，同时引入价格较低的冰鲜鸡，透过市场力量发挥淘汰作用，多了市民改变食用习惯，部分农场和摊贩决定结业。 市民对新鲜活鸡的需求大降，可以见诸现时就算不进口活鸡，单靠本地鸡农，已经足以应付需求。 自从二○一四年初和年尾，在长沙湾批发市场验出内地供港活鸡带有H7病毒后，当局两度杀鸡又禁止入口内地活鸡，内地供港鸡场乾脆改为主攻内销，即使本港解禁，都再没有黄鸡供港，只有白鸽、竹丝鸡等杂禽。今次在长沙湾批发市场要销毁的活禽，绝大部分就是这些杂禽，以及少量本地鸡。 养鸡高风险 市场渐缩 为了应节，本地鸡农现有适龄推出市场的活鸡比平时多，价钱亦打算卖贵一点，现在能否上市成疑，显示养鸡已经成为高风险行业。 鸡只染恙后的禁售期要二十一天，由于今次出问题的鸡粪样本是香港大学在五月十六日抽取，如果当局化验其他样本没有问题，有机会明日解禁。至于病鸡可能早已被屠宰食用，由于已经过了潜伏期都无人发病，显示档贩员工和消费者都做妥卫生措施，病毒无从肆虐。 事隔多天，究竟是本港农场出了问题，还是在长沙湾受到内地活禽感染，增加了追查病毒源头的难度。在活鸡不可能一刀切禁售的现实环境下，当局的防疫机制更形重要，今次病鸡能够通过层层关卡，去到街市出售，政府要检讨为何百密一疏，设法堵塞漏洞。（完）