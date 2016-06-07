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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 09:53 BJT

****《港报快速浏览》--6月7日报摘及社评****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：经济楼市俱弱，财爷要思抗逆--经济日报                        
   港报社评：瑞士拒绝派钱方案，理财之道务须平衡--信报                    
   港报社评：港人移民新状况，须审视个中原因--明报                        
   港报社评：中美关系要坚持求同存异聚同化异--文汇报6月7日                
   港报社评：病鸡去到街市，检讨检疫疏漏--星岛日报6月7日                  
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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