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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 10:11 BJT

芝加哥期市：小麦期货自六周高位回落，大豆因供应疑虑而上涨

以下是0135GMT报价：
    
      合约              价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           506.00   -1.50   -0.30%   +1.76%       476.13   71
    CBOT玉米           426.75   -0.50   -0.12%   +2.03%       395.46   74
    CBOT大豆          1139.75    1.50    +0.13%   +0.68%       1068.56  73
    CBOT稻米            11.69    -$0.02  -0.13%   +2.81%       $11.44   63 
    美国原油            49.60    -$0.09  -0.18%   +2.02%       $47.00   64
    汇率 
    欧元/美元          $1.135   $0.000  +0.03%   -0.10% 
    美元/澳元          0.7374   0.001   +0.11%   +0.14%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/于春红; 审校 龚芳/张若琪)

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