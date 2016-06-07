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市场报道 | 2016年 6月 7日 星期二 09:59 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月7日至6月14日

路透6月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：    

 开始日期(  结束日期(   公布时   公司代码  业绩季度及公司名称
 日-月-年)  日-月-年)   间                 
 08-6-2016              12:00    BFb.N     Q4 2016 Brown-Forman Corp 
 09-6-2016              BMO      SJM.N     Q4 2016 J M Smucker Co 
 09-6-2016              AMC      HRB.N     Q4 2016 H & R Block Inc 
             
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 张若琪 审校 于春红)

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