《美国上市公司业绩公布日程表》--6月7日至6月14日

路透6月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期( 结束日期( 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 日-月-年) 日-月-年) 间 08-6-2016 12:00 BFb.N Q4 2016 Brown-Forman Corp 09-6-2016 BMO SJM.N Q4 2016 J M Smucker Co 09-6-2016 AMC HRB.N Q4 2016 H & R Block Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 于春红)