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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 10:06 BJT

中国新债：新疆下周三招标发行47亿元一般地方债，期限3-10年

路透上海6月7日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周二公告，将于下周三(15日)招标发
行总额47亿元人民币一般地方债，期限包括三、五、七和10年。
    
    上述债券为该省今年第三批一般地方债债，全部为置换债券。中债资信评估对债券评级
为AAA。
 
    具体发行规模和招标时间如下：
        类别             期限      规模（亿元         招标时间          发行期
                                       ）                              
      一般债券           三年          9.4     6月15日下午14:00-14:40   6月16日
                         五年         14.1                                 
                         七年         14.1                                 
                         10年          9.4                                 
                         小计          47                                  
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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