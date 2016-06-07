中国新债：新疆下周三招标发行47亿元一般地方债，期限3-10年

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透上海6月7日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周二公告，将于下周三(15日)招标发 行总额47亿元人民币一般地方债，期限包括三、五、七和10年。 上述债券为该省今年第三批一般地方债债，全部为置换债券。中债资信评估对债券评级 为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 9.4 6月15日下午14:00-14:40 6月16日 五年 14.1 七年 14.1 10年 9.4 小计 47 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个 工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值 上浮15%之间。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)