《香港重要政经日程》--6月7日-6月16日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
================== 今日重要政经消息=================
6月7日（周二）
公布5月底止外汇储备资产数字。
09:30 中国银行 股东周年大会。
10:30 周生生 股东周年大会。
11:00 中国电力 股东周年大会。
13:30 复星医药 在中国举行股东周年大会。
14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 保利文化 在中国举行股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月8日（周三）
川控股有限公司 首日挂牌。
博雅互动 公布首季业绩。
领展房产基金 公布全年业绩。
09:00 中金公司 在中国举行股东周年大会。
11:00 中信股份 股东周年大会。
12:00 美丽华酒店 股东周年大会。
14:00 鞍钢 在中国举行股东周年大会。
6月9日（周四）
端午节假期。
6月10日（周五）
09:30 汇嘉中国 股东特别大会。
10:00 粤海投资 股东周年大会。
15:30 东鹏控股 股东特别大会。
6月13日（周一）
10:45 新濠国际 股东周年大会。
11:00 中民筑友科技 股东特别大会。
15:00 盛京银行 在中国举行股东周年大会。
6月14日（周二）
公布5月底止外汇基金境外资产数字。
6月15日（周三）
10:00 金活医药 在中国举行股东特别大会。
10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
14:00 马钢 在中国举行股东周年大会。
16:00 万达酒店 股东周年大会。
6月16日
公布3-5月失业率。
10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。
10:00 雨润食品 在中国举行股东周年大会。
11:00 五龙动力 股东特别大会。
14:00 中国中车 在中国举行股东周年大会。
15:00 TCL显示科技 股东特别大会。
15:00 恒大地产 股东周年大会。
万嘉集团 公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)