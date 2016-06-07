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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 10:02 BJT

《香港重要政经日程》--6月7日-6月16日

================== 今日重要政经消息=================

6月7日（周二）

公布5月底止外汇储备资产数字。

09:30 中国银行 股东周年大会。

10:30 周生生 股东周年大会。

11:00 中国电力 股东周年大会。

13:30 复星医药 在中国举行股东周年大会。

14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。

14:30 保利文化 在中国举行股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月8日（周三）

川控股有限公司 首日挂牌。

博雅互动 公布首季业绩。

领展房产基金 公布全年业绩。

09:00 中金公司 在中国举行股东周年大会。

11:00 中信股份 股东周年大会。

12:00 美丽华酒店 股东周年大会。

14:00 鞍钢 在中国举行股东周年大会。

6月9日（周四）

端午节假期。

6月10日（周五）

09:30 汇嘉中国 股东特别大会。

10:00 粤海投资 股东周年大会。

15:30 东鹏控股 股东特别大会。

6月13日（周一）

10:45 新濠国际 股东周年大会。

11:00 中民筑友科技 股东特别大会。

15:00 盛京银行 在中国举行股东周年大会。

6月14日（周二）

公布5月底止外汇基金境外资产数字。

6月15日（周三）

10:00 金活医药 在中国举行股东特别大会。

10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。

14:00 马钢 在中国举行股东周年大会。

16:00 万达酒店 股东周年大会。

6月16日

公布3-5月失业率。

10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。

10:00 雨润食品 在中国举行股东周年大会。

11:00 五龙动力 股东特别大会。

14:00 中国中车 在中国举行股东周年大会。

15:00 TCL显示科技 股东特别大会。

15:00 恒大地产 股东周年大会。

万嘉集团 公布全年业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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