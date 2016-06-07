台湾汇市：台币盘初走升，因外资汇入与台股强势

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透台北6月7日 - 台币兑美元 周二盘初走升。汇银人士表示，国际美元相对疲弱，且外资持续汇入、台股强势，使得台币维持升值格局，但人民币盘初偏贬，抑制了台币升幅。
他们指出，进口商见美元走弱，仍持续低接，至于出口商则退缩观望，但若美元进一步下滑，有可能引发出口商进场抛汇。
〞台股很强，有带动作用。〞一位大型公股银行交易主管说。
另一商业银行交易员称，昨晚美联储主席叶伦的谈话未能提振美元，这使得美元多头进一步溃败，并有利于新兴市场等风险资产，在外资持续流入带动下，台币将易升难贬。
本地时间10:05，台股加权指数 涨1.03%报8,685.83点。
台币兑美元早盘在32.353-32.379间波动，上日区间为32.375-32.404。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致持平上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报32.280/32.320，上日收在32.210。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.300-32.400。
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