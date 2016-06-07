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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 10:23 BJT

台湾汇市：台币盘初走升，因外资汇入与台股强势

路透台北6月7日 - 台币兑美元 周二盘初走升。汇银人士表示，国际美元相对疲弱，且外资持续汇入、台股强势，使得台币维持升值格局，但人民币盘初偏贬，抑制了台币升幅。

他们指出，进口商见美元走弱，仍持续低接，至于出口商则退缩观望，但若美元进一步下滑，有可能引发出口商进场抛汇。

〞台股很强，有带动作用。〞一位大型公股银行交易主管说。

另一商业银行交易员称，昨晚美联储主席叶伦的谈话未能提振美元，这使得美元多头进一步溃败，并有利于新兴市场等风险资产，在外资持续流入带动下，台币将易升难贬。

本地时间10:05，台股加权指数 涨1.03%报8,685.83点。

台币兑美元早盘在32.353-32.379间波动，上日区间为32.375-32.404。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致持平上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报32.280/32.320，上日收在32.210。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.300-32.400。

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