澳洲经济指标总览--6月7日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月5日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差15.79 逆差19.71 出口(较前月) +1% +4.0% 进口(较前月) -1% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 7月5日 (较前月) 5月 +0.2% +0.4% 就业市场(经季节调整) 6月16日 就业人口(较前月变动,万人) 5月 +1.08 +2.57 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.93 -1.01 失业率 5.7% 5.7% 就业参与率 64.8% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 7月27日 总体CPI(较前季) 第二季 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.7% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.9% 国际贸易价格指数 7月28日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% -0.3% 出口物价(较前季) -4.7% -5.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第二季 赤字208 赤字226 9月6日 商品与服务贸易收支 逆差81.14 逆差109.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月7日 (较前季) 第二季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.1% +2.9% (完)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)