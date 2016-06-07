台湾债市：10年增额券105/4R殖利率早盘小跌，因通膨率低于预期

路透台北6月7日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周二早盘小跌。交易员表示，美债殖利率虽然反弹，但是今日盘初公布的台湾5月通膨率低于预期，市场认为央行6月仍有降息的空间，令台债殖利率小幅下行。

银行人士表示，通膨率表现稳定，不少交易人士认为台湾央行6月仍将降息，但在隔夜拆款利率方面，因3月央行降息后并无动作，因此市场其实更关切央行是否调降隔拆利率。

〞短期内不会有大波动，〞一位证券商交易人士说。

另一位票券商交易人士说，美联储升息与否尚未定论，美10年期公债殖利率追不太下去；不过，台湾央行6月仍可能降息，〞台湾有自己的故事要走。〞

台湾主计总处周二公布，5月消费者物价指数(CPI )较上年同期升1.24%，低于市场预期的年增1.69%。虽然通膨无虞，但分析师对央行6月是否将续降息，看法分歧。

台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.785-0.795%。

美国公债价格周一收复部分失地，但仍收低，此 前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，经济趋于强劲意味着升息仍是可能的，但她承认周五的就业报告令人失望。指标10年期公债 收益率报1.723%，高于上周五触及的两个月低位1.697%。

本地时间10:45，10年增额券105/4R 发行前交易殖利率跌0.17基点至0.7903%，成交28.0亿台币；至于台股加权指数<.TWII则涨0.86%。

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