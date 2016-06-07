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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 10:55 BJT

《汇市简讯》美元指数整理上周五跌势，偏空形态确立

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* 亚洲呈小十字星形态--开盘基本持平，整理上周五的跌势

* 市场正面--E-迷你标普500指数期货持平，日经指数涨0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1%

* 5、10、20日移动均线小幅下移，偏空形态确立

* 守住5月升势50%回档位93.94，开盘在低于目标93.46，为61.8%回档位

* 上日交投区间93.74/94.27为首道支撑位/阻力位

* 技术图：reut.rs/24uPFus(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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