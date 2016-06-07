《汇市简讯》美元指数整理上周五跌势，偏空形态确立

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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* 亚洲呈小十字星形态--开盘基本持平，整理上周五的跌势
* 市场正面--E-迷你标普500指数期货持平，日经指数涨0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1%
* 5、10、20日移动均线小幅下移，偏空形态确立
* 守住5月升势50%回档位93.94，开盘在低于目标93.46，为61.8%回档位
* 上日交投区间93.74/94.27为首道支撑位/阻力位
* 技术图：reut.rs/24uPFus(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 李爽)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)