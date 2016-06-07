澳新汇市：澳元及新西兰元守于一个月高点略下方，观望澳洲央行决议

澳洲央行将在0430GMT公布6月政策会议的决定，市场普遍预计该央行会把利率维持在1.75%的纪录低点不变。澳洲央行上月意外降息，称因通胀低得令人担忧。

“虽然澳洲央行无疑会对这些疲软的(通胀)数据感到担忧，我们认为该央行不会在今日或下个月再度降息，”道明证券(TD Securities)的首席亚太宏观经济策略师Annette Beacher说。

Beacher预计澳洲央行将按兵不动，先评估5月降息的影响，因5月会议的记录显示，一些委员是被“说服”才同意降息的。

新西兰元 在0.6900美元挣扎，周一曾触及0.6965高点。

澳新银行的资深经济学家Philip Borkin指出，投资者的注意力集中在澳洲央行以及周四新西兰元央行的利率决策上。(完)

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